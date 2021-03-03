В Сирии пять человек получили ранения во время митинга

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В сирийской провинции Алеппо боевики жёстко подавили митинг с призывами к выводу протурецких формирований, в результате пять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
В Сирии пять человек получили ранения во время митинга
  • Reuters

«В населённом пункте Эль-Баб около 150 человек вышли на митинг с призывами к выводу протурецких формирований и возвращению территорий под контроль Дамаска», — цитирует ТАСС Карпова.

По его словам, митинг «был жёстко подавлен боевиками с применением силы, в результате чего пять местных жителей получили ранения».

Карпов также отметил, что на территории, подконтрольной Вооружённым силам Турции, отмечается рост протестных настроений местных жителей против бесчинств боевиков незаконных вооружённых формирований.

Он призвал командиров незаконных вооружённых формирований «встать на путь мирного урегулирования ситуации» в подконтрольных им районах.

Ранее в ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций с отравляющими веществами в Сирии.

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