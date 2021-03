Полиция Брюсселя ввела патрули в штатском для борьбы с домогательствами

@zpz_polbru schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen straatintimidatie met steun van @VincentVQ, @PhilippeClose en @doulkeridis. #NotHere : We gaan de komende weken in burger de straat op om daders op heterdaad te vatten. #internationalevrouwendagpic.twitter.com/ns4imOSVqQ