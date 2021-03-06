Меркель заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Меркель заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её подкаст, размещённый на сайте федерального правительства.

«Женщинам снова приходится чаще разрываться между обеспечением обучения детей на дому, присмотром за ними и собственной профессией», — заявила она.

Вместе с этим Меркель добавила, что немецкое правительство намерено продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам можно было наилучшим образом совмещать семью и работу.

«Не должно быть так, что женщины вносят существенный вклад в общество и одновременно не на равных правах участвуют в принятии важных решений в политике, экономике и обществе», — подчеркнула канцлер.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен выделить до $450 тыс. на реализацию проектов, направленных, помимо прочего, на развитие цифровой дипломатии, медийной грамотности и установление гендерного равенства в Грузии.

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