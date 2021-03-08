В Японии прокомментировали возможность визита премьера в США

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что рассчитывает на скорейший визит премьер-министра Ёсихидэ Суги в США для встречи с новым американским президентом Джо Байденом, однако его точные сроки пока не определены.

«Мы рассчитываем на скорейшее совершение визита, принимая во внимание ситуацию с распространением нового коронавируса. Но что касается точных сроков, то на данный момент ничего не определено», — приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Джо Байден планирует провести очную встречу в Белом доме с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в апреле 2021 года.

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