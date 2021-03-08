Axios: Байден встретится с премьером Японии

Президент США Джо Байден планирует провести очную встречу в Белом доме с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в апреле 2021 года.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава японского правительства станет первым иностранным лидером, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции.

Уточняется, что переговоры могут с апреля сдвинуться на более поздний срок, их проведение зависит от успехов в борьбе с распространением нового коронавируса.

Как сообщает портал, встреча должна подчеркнуть важность американо-японского альянса, а также стать первой в череде визитов в США иностранных лидеров.

Белый дом отказался комментировать информацию о возможном саммите лидеров двух стран.

Ранее сообщалось, что Байден может пересмотреть президентские полномочия на применение военной силы за рубежом.