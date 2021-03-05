Байден может пересмотреть президентские военные полномочия

Американский лидер Джо Байден может пересмотреть президентские полномочия на применение военной силы за рубежом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже около 20 лет, их давно надо бы обновить», — сказала она во время брифинга, её слова приводит РИА Новости.

Как сообщал Fox News, Белый дом «привержен работе с конгрессом» над новым законодательством, которое изменит нынешние полномочия президента по применению военной силы и сделает их «узкими и конкретными», чтобы защитить национальную безопасность и прекратить «бесконечные войны».

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу Байдена.

По данным американской стороны, во время удара были уничтожены девять объектов, ещё два — частично разрушены.