Власти Китая выявили за сутки 36 случаев коронавируса

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Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 36 случаев коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В воскресенье было выявлено на 12 меньше заразившихся. Из вновь зарегистрированных инфицированных 17 являются бессимптомными носителями. За минувший день в стране не зафиксировано летальных исходов.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские власти безвозмездно поставляют вакцины 69 государствам, а также продают их ещё 43 странам.

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