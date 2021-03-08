Власти Китая выявили за сутки 36 случаев коронавируса

Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 36 случаев коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В воскресенье было выявлено на 12 меньше заразившихся. Из вновь зарегистрированных инфицированных 17 являются бессимптомными носителями. За минувший день в стране не зафиксировано летальных исходов.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские власти безвозмездно поставляют вакцины 69 государствам, а также продают их ещё 43 странам.