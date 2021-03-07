Глава МИД Китая рассказал о поставках вакцины другим странам
- Reuters
Ван И отметил, что Пекин обещал в рамках инициативы COVAX предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран.
«Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам, экспортирует вакцины в 43 страны», — цитирует его ТАСС.
Ранее Китай заявил о готовности оказывать Всемирной организации здравоохранения поддержку в борьбе с пандемией коронавируса и распределении вакцин от COVID-19.