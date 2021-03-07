Глава МИД Китая рассказал о поставках вакцины другим странам

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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские власти безвозмездно поставляют вакцины 69 государствам, а также продают их ещё 43 странам.
Глава МИД Китая рассказал о поставках вакцины другим странам
  • Reuters

Ван И отметил, что Пекин обещал в рамках инициативы COVAX предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран.

«Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам, экспортирует вакцины в 43 страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Китай заявил о готовности оказывать Всемирной организации здравоохранения поддержку в борьбе с пандемией коронавируса и распределении вакцин от COVID-19.

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