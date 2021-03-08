Песков опроверг причастность России к критике вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Wall Street Journal о возможной причастности России к кампании по дезинформации о вакцинах от коронавируса западного производства.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — заявил Песков американскому изданию.

Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщает, что российские спецслужбы якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин разработки Pfizer.

Ранее сообщалось, что РФПИ ведёт переговоры по производству вакцины «Спутник V» в Италии.