Террористы совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 25 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 19 обстрелов, в провинции Латакия — семь обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — три обстрела», — цитирует РИА Новости Карпова.

Уточняется, что также за прошедшие сутки недалеко от населённого пункта Эль-Баб и в районе Амуда были зарегистрированы обстрелы со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции. Четверо мирных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.