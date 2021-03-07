Во Франции высказались об использовании вакцины «Спутник V»

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Власти Франции должны начать применять в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире телеканала France 3 заявил лидер французского левого движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон.
Во Франции высказались об использовании вакцины «Спутник V»
  • Reuters

«Французское руководство с самого начала придерживалось в отношении ряда вакцин совершенно глупой позиции», — цитирует ТАСС Меланшона.

По его словам, власти страны отвергли возможность использования вакцины «Спутник V», мотивируя это тем, что не хотят в данном случае «иметь дело с Россией».

«Национальное происхождение вакцины не имеет ни малейшего значения... Чем шире будет набор имеющихся вакцин, тем больше у людей будет уверенность в том, что учёные действительно добились в этой сфере успеха», — добавил политик. 

Он подчеркнул, что необходимо отказаться от идеологизированного подхода к проблемам здравоохранения. 

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны — члены Европейского союза имеют все юридические права приобретать российскую или китайскую вакцину.

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