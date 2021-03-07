Жителей Лиона эвакуировали из-за бомбы времён Второй мировой войны
- Reuters
Об этом сообщает телеканал France 3.
По имеющимся данным, к настоящему моменту сапёры уже успешно обезвредили взрывное устройство. Для проведения необходимых манипуляций сотрудники соответствующих ведомств полностью оцепили квартал Вэз.
Как отмечают местные историки, неразорвавшаяся бомба весом 250 кг находилась в земле с 26 мая 1944 года, когда оккупированный немцами город бомбили американцы.
Ранее в немецком Дюссельдорфе эвакуировали 11 тыс. жителей города из-за бомбы времён войны.