Жителей Лиона эвакуировали из-за бомбы времён Второй мировой войны

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Порядка 4,5 тыс. жителей одного из кварталов французского Лиона временно эвакуировали из-за найденной на стройке бомбы времён Второй мировой войны.
Жителей Лиона эвакуировали из-за бомбы времён Второй мировой войны
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал France 3.

По имеющимся данным, к настоящему моменту сапёры уже успешно обезвредили взрывное устройство. Для проведения необходимых манипуляций сотрудники соответствующих ведомств полностью оцепили квартал Вэз.

Как отмечают местные историки, неразорвавшаяся бомба весом 250 кг находилась в земле с 26 мая 1944 года, когда оккупированный немцами город бомбили американцы.

Ранее в немецком Дюссельдорфе эвакуировали 11 тыс. жителей города из-за бомбы времён войны.

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