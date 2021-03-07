Жителей Лиона эвакуировали из-за бомбы времён Второй мировой войны

Порядка 4,5 тыс. жителей одного из кварталов французского Лиона временно эвакуировали из-за найденной на стройке бомбы времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает телеканал France 3.

По имеющимся данным, к настоящему моменту сапёры уже успешно обезвредили взрывное устройство. Для проведения необходимых манипуляций сотрудники соответствующих ведомств полностью оцепили квартал Вэз.

Как отмечают местные историки, неразорвавшаяся бомба весом 250 кг находилась в земле с 26 мая 1944 года, когда оккупированный немцами город бомбили американцы.

Ранее в немецком Дюссельдорфе эвакуировали 11 тыс. жителей города из-за бомбы времён войны.