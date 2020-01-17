В Дюссельдорфе эвакуируют 11 тысяч жителей из-за бомбы времён войны

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Власти немецкого города Дюссельдорфа сообщили об эвакуации 11 тыс. 650 жителей из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны.
В Дюссельдорфе эвакуируют 11 тысяч жителей из-за бомбы времён войны
  • © Christoph Reichwein/dpa
  • globallookpress.com

«В радиусе 500 м от места обнаружения (бомбы. — RT) на улице Ульменштрассе в районе Дерендорф до 11 650 человек должны покинуть свои дома», — говорится в сообщении официального аккаунта города в Twitter.

Власти также уточнили, что железнодорожное сообщение между Дюссельдорфом и Дуйсбургом не будет прекращено во время разминирования.

12 января экстренные службы Дортмунда провели эвакуацию около 14 тыс. человек из-за обнаружения авиабомб времён Второй мировой войны.

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