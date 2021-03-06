В ЕП предложили использовать «Северный поток — 2» против России

Председатель крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейская народная партия» Манфред Вебер предложил Евросоюзу при необходимости использовать «Северный поток — 2» как политический инструмент против России.

Об этом он заявил в комментарии изданию Spiegel.

По мнению Вебера, этот проект «не в европейских интересах».

Также издание пишет, что, как считает политик, если правительство Германии не намерено останавливать строительство «Северного потока — 2», ЕС должен использовать проект «в качестве рычага во внешней политике».

«Если российское руководство не вернётся к партнёрскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере», — заявил Вебер.

Ранее в Кремле заявили, что Россия исходит из заявлений ФРГ о необходимости завершения строительства газопровода.