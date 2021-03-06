В ЕП предложили использовать «Северный поток — 2» против России
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Об этом он заявил в комментарии изданию Spiegel.
По мнению Вебера, этот проект «не в европейских интересах».
Также издание пишет, что, как считает политик, если правительство Германии не намерено останавливать строительство «Северного потока — 2», ЕС должен использовать проект «в качестве рычага во внешней политике».
«Если российское руководство не вернётся к партнёрскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере», — заявил Вебер.
Ранее в Кремле заявили, что Россия исходит из заявлений ФРГ о необходимости завершения строительства газопровода.