Посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана

Посол России в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента России Владимира Путина для духовного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как заявил ТАСС пресс-атташе российского посольства Максим Суслов, послание было передано в ходе встречи с советником иранского политика по международным делам Али Акбаром Велаяти.

«Посол Российской Федерации был приглашён к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана», — сказал он.

Уточняется, что послание посвящено укреплению отношений России и Ирана, а также международным проблемам.

В начале февраля председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф передал председателю Госдумы Вячеславу Володину послание для Путина от Хаменеи.