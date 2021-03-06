Посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана

Короткая ссылка
Посол России в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента России Владимира Путина для духовного лидера Ирана Али Хаменеи.
Посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана
  • Reuters

Как заявил ТАСС пресс-атташе российского посольства Максим Суслов, послание было передано в ходе встречи с советником иранского политика по международным делам Али Акбаром Велаяти.

«Посол Российской Федерации был приглашён к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана», — сказал он. 

Уточняется, что послание посвящено укреплению отношений России и Ирана, а также международным проблемам.

В начале февраля председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф передал председателю Госдумы Вячеславу Володину послание для Путина от Хаменеи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить