Президент Нигерии привился от коронавируса

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Бухари добавил, что вместе с ним вакцину получил вице-президент Йеми Осинбаджо.

«Сегодня вице-президент и я получили первые прививки, что стало проявлением лидерства и веры в безопасность и эффективность вакцин», — написал он.

Вместе с этим он призвал всех граждан страны последовать его примеру и сделать прививку.

Ранее сообщалось, что ЮАР продаст неподходящую из-за нового штамма вакцину AstraZeneca.