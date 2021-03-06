Президент Нигерии привился от коронавируса
- Reuters
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Бухари добавил, что вместе с ним вакцину получил вице-президент Йеми Осинбаджо.
«Сегодня вице-президент и я получили первые прививки, что стало проявлением лидерства и веры в безопасность и эффективность вакцин», — написал он.
Вместе с этим он призвал всех граждан страны последовать его примеру и сделать прививку.
Ранее сообщалось, что ЮАР продаст неподходящую из-за нового штамма вакцину AstraZeneca.