МИД Сирии осудил санкции США и ЕС против России

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Министерство иностранных дел Сирии заявило, что осуждает односторонние санкции США и Евросоюза против России.
МИД Сирии осудил санкции США и ЕС против России
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

«Сирия полностью осуждает односторонние санкции США и Европейского союза против России, которые в своей основе противоречат международному праву и являются вопиющим вмешательством во внутренние дела России», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти и бизнес прорабатывают сценарий защиты российских граждан и предпринимателей от санкций США.

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