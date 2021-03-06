МИД Сирии осудил санкции США и ЕС против России
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.
«Сирия полностью осуждает односторонние санкции США и Европейского союза против России, которые в своей основе противоречат международному праву и являются вопиющим вмешательством во внутренние дела России», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти и бизнес прорабатывают сценарий защиты российских граждан и предпринимателей от санкций США.