Координатор правительства ФРГ по России посетил Москву и Петербург

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнёрства» Йоханн Заатхоф посещал Россию (Москву и Санкт-Петербург) в период с 27 февраля по 3 марта.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Отмечаем, что Й. Заатхоф в ходе контактов не преминул озвучить господствующие в данный момент в ФРГ установки на российском направлении, заключающиеся в стремлении предъявить нашей стране набор дежурных претензий по проблемным сюжетам двусторонних отношений, и поделиться германскими «озабоченностями» судьбой гражданского общества в России», — рассказала представитель МИД.

Она добавила, что «с российской стороны были даны развёрнутые и исчерпывающие разъяснения».

Ранее статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер на встрече с председателем комитета по международным делам в Совфеде Константином Косачёвым в Москве отметил важность членства России в Совете Европы.