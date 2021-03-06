Координатор правительства ФРГ по России посетил Москву и Петербург
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Отмечаем, что Й. Заатхоф в ходе контактов не преминул озвучить господствующие в данный момент в ФРГ установки на российском направлении, заключающиеся в стремлении предъявить нашей стране набор дежурных претензий по проблемным сюжетам двусторонних отношений, и поделиться германскими «озабоченностями» судьбой гражданского общества в России», — рассказала представитель МИД.
Она добавила, что «с российской стороны были даны развёрнутые и исчерпывающие разъяснения».
Ранее статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер на встрече с председателем комитета по международным делам в Совфеде Константином Косачёвым в Москве отметил важность членства России в Совете Европы.