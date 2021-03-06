Шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше

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Шестеро украинских граждан погибли и ещё 15 получили травмы в результате ДТП с автобусом в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше
  • Reuters

«Польша: возле города Кашицу рейсовый автобус Познань — Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы», — сообщил Николенко в Twitter.

По его словам, на место ДТП выехали украинские консулы, они взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания помощи пострадавшим.

Также Николенко заявил, что обстоятельства аварии выясняются.

В феврале сообщалось, что шесть россиян пострадали в ДТП с автобусом в Египте.

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