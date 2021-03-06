Шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше
- Reuters
«Польша: возле города Кашицу рейсовый автобус Познань — Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы», — сообщил Николенко в Twitter.
По его словам, на место ДТП выехали украинские консулы, они взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания помощи пострадавшим.
Также Николенко заявил, что обстоятельства аварии выясняются.
В феврале сообщалось, что шесть россиян пострадали в ДТП с автобусом в Египте.