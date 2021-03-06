Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии, говорится в сообщении Геологической службы США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр толчков располагался в 181 км от города Гисборн.
Очаг стихии залегал на глубине 9 км.
5 марта власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный.
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