Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии, говорится в сообщении Геологической службы США (USGS).

Отмечается, что эпицентр толчков располагался в 181 км от города Гисборн.

Очаг стихии залегал на глубине 9 км.

5 марта власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный.