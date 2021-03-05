В Новой Зеландии объявили срочную эвакуацию из-за угрозы цунами

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Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный. Об этом пишет газета New Zealand Herald.
В Новой Зеландии объявили срочную эвакуацию из-за угрозы цунами
  • globallookpress.com

Как отмечается, угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.

Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.

Ранее у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3. 

Позднее было зафиксировано повторное землетрясение магнитудой 7,5 и объявлена угроза цунами.

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