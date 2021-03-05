В Новой Зеландии объявили срочную эвакуацию из-за угрозы цунами
- globallookpress.com
Как отмечается, угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.
Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.
Ранее у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3.
Позднее было зафиксировано повторное землетрясение магнитудой 7,5 и объявлена угроза цунами.