КНР выступает против способных привести к обострению мер ООН по Мьянме

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Китай выступает против тех мер СБ ООН по Мьянме, которые могут привести к обострению ситуации в стране, заявил постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.
КНР выступает против способных привести к обострению мер ООН по Мьянме
  • Reuters

«Заявления и шаги международного сообщества должны способствовать тому, чтобы стороны быстрее могли преодолеть разногласия и урегулировать проблемы, и не допускать роста напряженности и усугубления ситуации», — цитирует ТАСС заявление китайского постпредства.

В заявлении отметили, что международное сообщество должно помочь в организации диалога между участниками противостояния в Мьянме.

Ранее Соединённые Штаты ввели торговые санкции в отношении Минобороны и Министерства внутренних дел Мьянмы.

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