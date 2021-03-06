КНР выступает против способных привести к обострению мер ООН по Мьянме

Китай выступает против тех мер СБ ООН по Мьянме, которые могут привести к обострению ситуации в стране, заявил постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Заявления и шаги международного сообщества должны способствовать тому, чтобы стороны быстрее могли преодолеть разногласия и урегулировать проблемы, и не допускать роста напряженности и усугубления ситуации», — цитирует ТАСС заявление китайского постпредства.

В заявлении отметили, что международное сообщество должно помочь в организации диалога между участниками противостояния в Мьянме.

Ранее Соединённые Штаты ввели торговые санкции в отношении Минобороны и Министерства внутренних дел Мьянмы.