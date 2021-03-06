Пашинян обсудил Карабах с госсекретарём США

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Пашинян обсудил Карабах с госсекретарём США
  • Reuters

«Пашинян высоко оценил оказываемую Армении постоянную поддержку со стороны США и роль Соединённых Штатов в Минской группе ОБСЕ. Стороны коснулись сложившейся в регионе после войны. ситуации», — говорится в сообщении правительства Армении.

Стороны подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Блинкен отметил важность развития партнёрских отношений США и Армении.

Ранее стало известно, что госдепартамент США выделит $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана.

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