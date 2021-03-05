Террористы совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Террористы совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
  • Reuters

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 26 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 23 обстрела), из них в провинции Идлиб — 13 обстрелов, в провинции Латакия — пять обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов», — цитирует РИА Новости Карпова.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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