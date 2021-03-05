В Киеве призвали к всеобъемлющим санкциям против «Северного потока — 2»
- © Tobias SCHWARZ
- AFP
Об этом она высказалась во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.
«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и «Северного потока — 2». Прекращение этого проекта критически важно для нас», — цитирует Свириденко ТАСС.
Она также призвала США присоединиться к переговорному процессу по Донбассу в нормандском и минском формате, «чтобы сделать их наиболее эффективными».
Ранее в Кремле заявили, что российские власти и бизнес прорабатывают сценарий защиты российских граждан и предпринимателей от санкций США.