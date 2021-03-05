В Киеве призвали к всеобъемлющим санкциям против «Северного потока — 2»

Украина будет очень признательна, если США рассмотрят введение всеобъемлющих санкций против «Северного потока — 2», прекращение этого проекта критически важно для Киева. Об этом заявила замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко.

Об этом она высказалась во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и «Северного потока — 2». Прекращение этого проекта критически важно для нас», — цитирует Свириденко ТАСС.

Она также призвала США присоединиться к переговорному процессу по Донбассу в нормандском и минском формате, «чтобы сделать их наиболее эффективными».

Ранее в Кремле заявили, что российские власти и бизнес прорабатывают сценарий защиты российских граждан и предпринимателей от санкций США.