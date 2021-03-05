Лавров провёл переговоры с председателем президиума Боснии и Герцеговины
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Рассмотрена тематика постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на необходимость закрытия Аппарата Высокого представителя в БиГ, а также ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Лавров провёл телефонные переговоры с премьер-министром Туниса Хишамом Машиши.