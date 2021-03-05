Лавров провёл переговоры с председателем президиума Боснии и Герцеговины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком.
Лавров провёл переговоры с председателем президиума Боснии и Герцеговины
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассмотрена тематика постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на необходимость закрытия Аппарата Высокого представителя в БиГ, а также ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лавров провёл телефонные переговоры с премьер-министром Туниса Хишамом Машиши.

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