Лавров провёл переговоры с председателем президиума Боснии и Герцеговины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассмотрена тематика постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на необходимость закрытия Аппарата Высокого представителя в БиГ, а также ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лавров провёл телефонные переговоры с премьер-министром Туниса Хишамом Машиши.