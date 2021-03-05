Эрдоган и Меркель провели переговоры в формате видеоконференции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также ситуацию с коронавирусом.
Эрдоган и Меркель провели переговоры в формате видеоконференции
  • Reuters

Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

По словам Эрдогана, ситуация с коронавирусом в Турции нормализуется, идёт вакцинация населения. С апреля, по расчёту турецких властей, можно будет запустить «беспрепятственный и безопасный» туризм.

Эрдоган в разговоре с Меркель поднял вопрос о содействии ЕС в возвращении сирийцев на родину, а также рассказал о позиции Анкары в вопросах Восточного Средиземноморья и Эгейского моря.

В середине февраля состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

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