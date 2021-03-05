Эрдоган и Меркель провели переговоры в формате видеоконференции
- Reuters
Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
По словам Эрдогана, ситуация с коронавирусом в Турции нормализуется, идёт вакцинация населения. С апреля, по расчёту турецких властей, можно будет запустить «беспрепятственный и безопасный» туризм.
Эрдоган в разговоре с Меркель поднял вопрос о содействии ЕС в возвращении сирийцев на родину, а также рассказал о позиции Анкары в вопросах Восточного Средиземноморья и Эгейского моря.
В середине февраля состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.