Эрдоган и Меркель провели переговоры в формате видеоконференции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

По словам Эрдогана, ситуация с коронавирусом в Турции нормализуется, идёт вакцинация населения. С апреля, по расчёту турецких властей, можно будет запустить «беспрепятственный и безопасный» туризм.

Эрдоган в разговоре с Меркель поднял вопрос о содействии ЕС в возвращении сирийцев на родину, а также рассказал о позиции Анкары в вопросах Восточного Средиземноморья и Эгейского моря.

В середине февраля состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.