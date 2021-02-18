Путин и Эрдоган провели переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон подчёркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях. В числе приоритетов осуществление крупных совместных проектов в энергетике», — отметили в Кремле.

Путин и Эрдоган также рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин.

Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

«Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили тематику сирийского урегулирования, подтвердив обоюдную приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками. Также они выказали намерение продолжать поддерживать межсирийский политический процесс, в том числе в рамках астанинского формата.

Также Путин и Эрдоган заявили о важности формирования при содействии ООН переходных органов власти в Ливии для обеспечения долгосрочной нормализации в этой стране.

В январе Путин и Эрдоган обсудили планы по совместному производству вакцин.