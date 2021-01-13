Путин и Эрдоган обсудили планы по совместному производству вакцин

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили проблематику борьбы с пандемией, в том числе реализацию планов по совместному производству и применению вакцин от COVID-19.
Путин и Эрдоган обсудили планы по совместному производству вакцин
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

«При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин», — говорится в сообщении.

В декабре директор центра Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская сторона готова принять турецких коллег и обсудить все нюансы, связанные с российской вакциной от коронавируса.

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