Китай назвал главный приоритет на 2021 год

Китай представил план социально-экономического развития страны, в котором назвал главный приоритет государства на 2021 год.

«Мы сделаем предотвращение ввезённых случаев COVID-19 нашим приоритетом номер один. Мы будем строго внедрять меры по профилактике и контролю для прибывающих в Китай из-за границы, улучшать систему общественного здравоохранения в портах въезда, а также обеспечим полное ПЦР-тестирование для прибывающих пассажиров до их въезда в страну», — цитирует документ РИА Новости.

В докладе также говорится о планах властей по усилению мер дезинфекции замороженной продукции и других импортируемых пищевых товаров.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса.