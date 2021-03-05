Китай увеличит оборонный бюджет до $209 млрд

Китайские власти намерены в текущем году увеличить расходы на национальную оборону на 6,8%, до $209 млрд.

Об этом говорится в докладе о работе правительства, распространённом в ходе открытия IV сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

«Расходы на национальную оборону составят 1,356 млрд юаней, с приростом на 6,8%; расходы на обеспечение общественной безопасности — 185,01 млрд юаней (около $28,5 млрд), с увеличением на 0,7%», — приводит ТАСС текст документа.

Как сообщалось ранее, Китай намерен решительно пресекать вмешательство внешних сил в дела специальных административных районов страны — Гонконга и Макао.