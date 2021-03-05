Посол России прокомментировал претензии США по правам человека

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Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал претензии Соединённых Штатов относительно ситуации с правами человека в России. Об этом говорится на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», — сказал Антонов.

Он отметил, что Россия считает безосновательными обвинения США в применении химического оружия против Алексея Навального.

«При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», — добавил дипломат.

Антонов подчеркнул, что против России применяются методы недобросовестной конкуренции.

Ранее появилась информация о том, что Госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать второго раунда санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.

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