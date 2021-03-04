Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана ради экономического роста и стабильности региона.

«Прекращение односторонних санкций против Ирана будет способствовать экономическому процветанию и установлению стабильности в регионе», — цитирует его Milli Gazete на саммите лидеров Исламской восьмёрки.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани провёл телефонные переговоры с Эрдоганом.

В начале февраля президент США Джо Байден отказался снимать с Ирана санкции для возвращения его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.