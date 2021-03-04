Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана
- Reuters
«Прекращение односторонних санкций против Ирана будет способствовать экономическому процветанию и установлению стабильности в регионе», — цитирует его Milli Gazete на саммите лидеров Исламской восьмёрки.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани провёл телефонные переговоры с Эрдоганом.
В начале февраля президент США Джо Байден отказался снимать с Ирана санкции для возвращения его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.