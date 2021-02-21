Президенты Ирана и Турции провели телефонные переговоры

Президент Ирана Хасан Рухани провёл телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом написал в своём Twitter вице-президент Ирана по вопросам коммуникации Алиреза Моези.

«Рухани сегодня днём в ходе телефонного разговора с Эрдоганом обсудил укрепление двусторонних связей, региональное сотрудничество, а также стратегию Ирана в отношении подхода новой администрации президента США к ядерной сделке», — цитирует его ТАСС.

В декабре 2020 года глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил санкции США в отношении Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.