Президенты Ирана и Турции провели телефонные переговоры

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Президент Ирана Хасан Рухани провёл телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президенты Ирана и Турции провели телефонные переговоры
  • Reuters

Об этом написал в своём Twitter вице-президент Ирана по вопросам коммуникации Алиреза Моези.

«Рухани сегодня днём в ходе телефонного разговора с Эрдоганом обсудил укрепление двусторонних связей, региональное сотрудничество, а также стратегию Ирана в отношении подхода новой администрации президента США к ядерной сделке», — цитирует его ТАСС.

В декабре 2020 года глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил санкции США в отношении Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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