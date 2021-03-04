Посол Мексики прокомментировала ситуацию с турпотоком из России

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Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено прокомментировала ситуацию с российским турпотоком.
Посол Мексики прокомментировала ситуацию с турпотоком из России
  • Pixabay

«Да, мы уверены, что турпоток возобновится. Есть позитивные сигналы. Мы видим, что число заболеваний в мире снижается. Есть тенденция к снижению. Также есть вакцины», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, Мексика — одна из немногих стран, которая не закрывала свои границы.

Как отметила Морено, власти проводят серьёзную работу, чтобы обеспечить безопасность туристов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил перспективы открытия стран для туристов.

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