Посол Мексики прокомментировала ситуацию с турпотоком из России

Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено прокомментировала ситуацию с российским турпотоком.

«Да, мы уверены, что турпоток возобновится. Есть позитивные сигналы. Мы видим, что число заболеваний в мире снижается. Есть тенденция к снижению. Также есть вакцины», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, Мексика — одна из немногих стран, которая не закрывала свои границы.

Как отметила Морено, власти проводят серьёзную работу, чтобы обеспечить безопасность туристов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил перспективы открытия стран для туристов.