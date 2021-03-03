В Швеции дали предварительную классификацию нападению с ножом на людей

Полиция Швеции дала предварительную классификацию нападению с ножом на людей в шведском городе Ветланда, который располагается в провинции Йёнчёпинг.

Как сообщает ТАСС, начальник полицейского участка Йёнчёпинг Малена Гран заявила, что преступление расследуется как покушение на убийство, хотя при этом одновременно выясняются возможные «террористические мотивы».

«Сейчас мы начали предварительное расследование покушения на убийство, это наша криминальная классификация. В расследовании есть детали, которые заставляют нас расследовать террористические мотивы, но на данный момент я не могу сказать почему. Мы выясняем, есть ли террористические мотивы, но следствие должно это показать, в этом мы тесно сотрудничаем с полицией безопасности СЕПО», — сказала она.

Вместе с этим Гран добавила, что пока не может раскрыть гражданство подозреваемого в преступлении, его мотив и другие детали расследования.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в Швеции. Позднее в полиции рассказали детали произошедшего.