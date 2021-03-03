Полиция Швеции уточнила данные по нападению с ножом

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Правоохранительные органы Швеции рассказали подробности нападения неизвестного с ножом на людей, в результате чего восемь человек пострадали.
Полиция Швеции уточнила данные по нападению с ножом
  • Reuters

Как говорится на сайте полиции, нападение произошло в городе Ветланда, который располагается в провинции Йёнчёпинг.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов применили против преступника, возраст которого оценивается примерно в 20 лет, огнестрельное оружие. После этого его задержали и доставили в больницу.

«Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в Швеции.

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