Полиция Швеции уточнила данные по нападению с ножом
- Reuters
Как говорится на сайте полиции, нападение произошло в городе Ветланда, который располагается в провинции Йёнчёпинг.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов применили против преступника, возраст которого оценивается примерно в 20 лет, огнестрельное оружие. После этого его задержали и доставили в больницу.
«Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что восемь человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в Швеции.