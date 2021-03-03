Захарова прокомментировала решение США не продвигать демократию силой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда» заявила, что США приняли правильное решение, объявив об отказе продвигать демократию силой.

«Наконец-то Соединённые Штаты приняли правильное решение. Хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой. Нужно перечитать устав Объединённых Наций и руководствоваться им», — цитирует ТАСС Захарову.

Она подчеркнула, что ничего нельзя продвигать в другие суверенные страны «без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США больше не намерены продвигать демократию в мире методом силового свержения режимов и военных интервенций. По его словам, эта тактика была использована в прошлом и она не сработала.