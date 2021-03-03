Захарова прокомментировала решение США не продвигать демократию силой

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда» заявила, что США приняли правильное решение, объявив об отказе продвигать демократию силой.
Захарова прокомментировала решение США не продвигать демократию силой
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Наконец-то Соединённые Штаты приняли правильное решение. Хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой. Нужно перечитать устав Объединённых Наций и руководствоваться им», — цитирует ТАСС Захарову.

Она подчеркнула, что ничего нельзя продвигать в другие суверенные страны «без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств». 

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США больше не намерены продвигать демократию в мире методом силового свержения режимов и военных интервенций. По его словам, эта тактика была использована в прошлом и она не сработала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить