Захарова прокомментировала решение США не продвигать демократию силой
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«Наконец-то Соединённые Штаты приняли правильное решение. Хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой. Нужно перечитать устав Объединённых Наций и руководствоваться им», — цитирует ТАСС Захарову.
Она подчеркнула, что ничего нельзя продвигать в другие суверенные страны «без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств».
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США больше не намерены продвигать демократию в мире методом силового свержения режимов и военных интервенций. По его словам, эта тактика была использована в прошлом и она не сработала.