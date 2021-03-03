Президент Эстонии допустила возможность покупки «Спутника V» после его одобрения в ЕС

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Эстония готова закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если её одобрят для использования в странах Европейского союза. Об этом заявила президент республики Керсти Кальюлайд.
Президент Эстонии допустила возможность покупки «Спутника V» после его одобрения в ЕС
  • Reuters

«Эстонское правительство придерживается позиции, что если «Спутник V» или (вакцину китайского производства. — RT) Sinovac зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям», — цитирует РИА Новости эстонского президента.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш выразил мнение, что Чехия может начать вакцинацию «Спутником V» без его регистрации Европейским агентством лекарственных средств.

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