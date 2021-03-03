«Спутник V» одобрили в Анголе, Джибути и Конго
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«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек», — уточнили в фонде.
Там добавили, что «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Ранее Минздрав Вьетнама разрешил применять «Спутник V».
Как отмечал замглавы МИД России Александр Грушко, некоторые страны, проявляющие интерес к российской вакцине, готовы ограничиться национальной сертификацией препарата.