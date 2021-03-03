«Спутник V» одобрили в Анголе, Джибути и Конго

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Анголе, Джибути и Конго. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Спутник V» одобрили в Анголе, Джибути и Конго
  • © РФПИ

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек», — уточнили в фонде.

Там добавили, что «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее Минздрав Вьетнама разрешил применять «Спутник V».

Как отмечал замглавы МИД России Александр Грушко, некоторые страны, проявляющие интерес к российской вакцине, готовы ограничиться национальной сертификацией препарата.

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