В Техасе отменяют ношение масок и откроют все заведения

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил, что власти отменяют предписание носить маски, введённое из-за коронавируса, и откроют все заведения.

«Со следующей среды любой бизнес любого типа может открыться на 100%, это включает любые организации в Техасе. Также я заканчиваю предписание носить маски в пределах штата», — приводит РИА Новости его слова.

По данным NYT, в Техасе с населением в 28 млн человек 2,6 млн уже переболели коронавирусом, более 44 тыс. умерли. Ежедневное количество случаев инфицирования в среднем за неделю составляет около 8 тыс.

Ранее эпидемиолог объяснил необходимость сохранения масочного режима.