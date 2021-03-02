В Техасе отменяют ношение масок и откроют все заведения

Короткая ссылка
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил, что власти отменяют предписание носить маски, введённое из-за коронавируса, и откроют все заведения.
В Техасе отменяют ношение масок и откроют все заведения
  • Reuters

«Со следующей среды любой бизнес любого типа может открыться на 100%, это включает любые организации в Техасе. Также я заканчиваю предписание носить маски в пределах штата», — приводит РИА Новости его слова.

По данным NYT, в Техасе с населением в 28 млн человек 2,6 млн уже переболели коронавирусом, более 44 тыс. умерли. Ежедневное количество случаев инфицирования в среднем за неделю составляет около 8 тыс.

Ранее эпидемиолог объяснил необходимость сохранения масочного режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить