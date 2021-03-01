Эпидемиолог объяснил необходимость сохранения масочного режима

Масочный режим отменять пока нельзя, даже привитые могут быть источниками коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

«Пандемия, к сожалению, продолжается, и внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, последние цифры говорят о том, что коронавирус в России продолжает выявляться, а по Москве в последние дни снижения нет совсем.

Брико призвал проявлять внимание к себе и к своим близким. Он подчеркнул, что вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры необходимо продолжать соблюдать.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала рекомендовала россиянам соблюдать все меры для профилактики COVID-19.

За последние сутки в стране выявлен 11 571 случай заболевания.