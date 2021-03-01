Эпидемиолог объяснил необходимость сохранения масочного режима
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«Пандемия, к сожалению, продолжается, и внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции», — цитирует специалиста РИА Новости.
По его словам, последние цифры говорят о том, что коронавирус в России продолжает выявляться, а по Москве в последние дни снижения нет совсем.
Брико призвал проявлять внимание к себе и к своим близким. Он подчеркнул, что вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры необходимо продолжать соблюдать.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала рекомендовала россиянам соблюдать все меры для профилактики COVID-19.
За последние сутки в стране выявлен 11 571 случай заболевания.