Президент Финляндии встретился с Тихановской

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Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил в Хельсинки с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской возможное участие ОБСЕ во внутреннем диалоге в Белоруссии.
Президент Финляндии встретился с Тихановской
  • Reuters

«Интересное обсуждение текущей ситуации в Беларуси. В частности, обсуждались возможности ОБСЕ по продвижению налаживания внутреннего диалога в Беларуси», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии президента Финляндии.

Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки, где встречается с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто. После этого она отправится в Швейцарию.

Ранее Следственный комитет Белоруссии подал в Генпрокуратуру республики документы на экстрадицию Тихановской.

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