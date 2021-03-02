Блинкен рассказал о политике давления на Россию и сотрудничества с ней

США намерены совмещать давление на Россию и сотрудничество с ней по стратегическим вопросам, рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Об этом он высказался в подкасте, опубликованном экс-госсекретарём Хиллари Клинтон.

«Я думаю, нам приходится идти и жевать жвачку одновременно, то есть жёстко выступать против российской агрессии (Украина продолжает быть огромной проблемой, учитывая российское вторжение туда), но также искать возможности для улучшения нашей безопасности по таким вопросам, как ядерное оружие», — сказал госсекретарь, его слова приводит ТАСС.

17 февраля Блинкен заявил, что США будут продвигать стратегическую стабильность совместно с Россией, несмотря на существующие разногласия.

При этом президент США Джо Байден пообещал противостоять России жёстче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.