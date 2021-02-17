Блинкен: США будут продвигать стратстабильность совместно с Россией
- globallookpress.com
Об этом он рассказал в интервью NPR.
По его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России и действиями России».
«Но в то же время мы смогли очень быстро — поскольку это в наших интересах — продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет. И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия… являются вызовом нашим интересам и ценностям», — сказал Блинкен.
Ранее Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400.