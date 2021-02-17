Блинкен: США будут продвигать стратстабильность совместно с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Россия смогли быстро договориться о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Вашингтон рассмотрит другие способы укрепления стратегической стабильности с Москвой, несмотря на существующие разногласия.
Блинкен: США будут продвигать стратстабильность совместно с Россией
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал в интервью NPR.

По его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России и действиями России».

«Но в то же время мы смогли очень быстро — поскольку это в наших интересах — продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет. И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия… являются вызовом нашим интересам и ценностям», — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400.

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