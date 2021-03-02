Джабаров осудил решение США и ЕС расширить санкции против России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отреагировал на расширение санкций США и Евросоюза в отношении России.

«Эти решения абсолютно необоснованны. Более того, они незаконны, потому что для введения санкций существуют специальные институты в виде Совбеза ООН. Все остальные санкции, которые вводят американцы, незаконны по своей сути», — заявил Джабаров.

При этом он призвал относиться спокойно к факту очередного расширения антироссийских санкций.

«Они (США. — RT) не понимают, что эти санкции никакого результата иметь не будут», — добавил сенатор.

Ранее в ЕС сообщили о введении новых санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Санкции коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

Вслед за Евросоюзом Соединённые Штаты объявили о расширении санкционного режима против России. Как заявили в американской администрации, меры будут применены к семи «высокопоставленным представителям властей».