Джабаров осудил решение США и ЕС расширить санкции против России

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RT
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отреагировал на расширение санкций США и Евросоюза в отношении России.
Джабаров осудил решение США и ЕС расширить санкции против России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Эти решения абсолютно необоснованны. Более того, они незаконны, потому что для введения санкций существуют специальные институты в виде Совбеза ООН. Все остальные санкции, которые вводят американцы, незаконны по своей сути», — заявил Джабаров. 

При этом он призвал относиться спокойно к факту очередного расширения антироссийских санкций.

«Они (США. — RT) не понимают, что эти санкции никакого результата иметь не будут», — добавил сенатор.

Ранее в ЕС сообщили о введении новых санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Санкции коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

Вслед за Евросоюзом Соединённые Штаты объявили о расширении санкционного режима против России. Как заявили в американской администрации, меры будут применены к семи «высокопоставленным представителям властей».

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