В США заявили, что не планируют перезагрузку отношений с Россией
- Reuters
Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией… Очевидно, что Соединённые Штаты не хотят ни перезагрузки отношений с Россией, ни их эскалации», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что действия администрации президента США Джо Байдена в отношении России будут отличаться от политики предшествующей администрации.
Ранее США объявили о новых санкциях против России.