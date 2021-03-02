В США заявили, что не планируют перезагрузку отношений с Россией

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США не намерены добиваться перезагрузки отношений с Россией.
В США заявили, что не планируют перезагрузку отношений с Россией
  • Reuters

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

«Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией… Очевидно, что Соединённые Штаты не хотят ни перезагрузки отношений с Россией, ни их эскалации», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что действия администрации президента США Джо Байдена в отношении России будут отличаться от политики предшествующей администрации.

Ранее США объявили о новых санкциях против России.

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