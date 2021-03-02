Малайзия одобрила применение ряда вакцин от COVID-19

Медицинский регулятор Малайзии выдал разрешение на применение вакцин компании AstraZeneca, фармкомпаний Sinovac и Pfizer.

«Эти вакцины: AstraZeneca, которая изготавливается компанией MedImmune Pharma в Нидерландах, CoronaVac производства Sinovac в Китае и COMIRNATY (Pfizer), которая изготавливается BioNTech в Германии», — написал в Twitter министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддин.

Он отметил, что вакцины AstraZeneca для Малайзии и Тихоокеанского региона будут производиться в Таиланде.

Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о начале с 26 февраля кампании по массовой вакцинации населения от коронавируса.