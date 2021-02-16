Премьер Малайзии объявил о начале кампании по массовой вакцинации
«Программа стартует 26 февраля, я буду первым, кому сделают прививку», — приводит ТАСС слова главы правительства.
Кроме того, по словам главы кабмина, «в числе первых вакцину получат медицинские работники, сотрудники органов правопорядка и ряд других категорий».
Как ожидается, к первому кварталу будущего года препарат получат примерно 80% жителей Малайзии.
Ранее сообщалось, что РФПИ подписал соглашение о поставке «Спутника V» в Малайзию.