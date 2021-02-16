Премьер Малайзии объявил о начале кампании по массовой вакцинации

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Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о начале с 26 февраля кампании по массовой вакцинации населения коронавируса.

«Программа стартует 26 февраля, я буду первым, кому сделают прививку», — приводит ТАСС слова главы правительства.

Кроме того, по словам главы кабмина, «в числе первых вакцину получат медицинские работники, сотрудники органов правопорядка и ряд других категорий».

Как ожидается, к первому кварталу будущего года препарат получат примерно 80% жителей Малайзии.

Ранее сообщалось, что РФПИ подписал соглашение о поставке «Спутника V» в Малайзию.

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