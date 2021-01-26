РФПИ подписал соглашение о поставке «Спутника V» в Малайзию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd заключили соглашение об условиях поставки в Малайзию вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Данное соглашение — лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества, которое включает не только поставки российской вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-исследовательской базы для её производства», — цитирует ТАСС российского посла в Малайзии Наиля Латыпова.

Церемония подписания прошла в формате телемоста, в ней принял участие министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба.

Уточняется, что «Спутник V» для Малайзии будет производиться на площадках в Индии, Китае и Южной Корее.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о договорённости о поставках российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».